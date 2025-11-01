Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense feminino

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Duda Batista, Bruna; Thalita, Tefah, Akhemi; Natália, Jhow e Tainá. Téc: Erandir.

Ceará

4-3-3: Amanda; Fran, Ale, Emely Paixão, Bia; Lana, Jady, Suyane; Paulinha, Girlane e Jojo . Téc: Erivelton Viana.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 31/10/2025

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF)

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa (CBF) e Ingrede Santos (CBF)

Transmissão: YouTube Esportes O POVO, TV O POVO (48.2) e rádio O POVO CBN

