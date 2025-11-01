Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão

Brasileirão

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Santos

4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz. Téc: Vojvoda

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º/11/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max (GO)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Premiere e Sportv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar