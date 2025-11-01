Brasileirão
Santos
4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz. Téc: Vojvoda
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Data: 1º/11/2025
Horário: 16 horas (de Brasília)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)
VAR: Caio Max (GO)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Premiere e Sportv