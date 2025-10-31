Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tênis: Brasil terá Stefani no WTA Finals, com abertura neste sábado

Após três anos de espera, o Brasil volta a ter uma representante no WTA Finals, que começa neste sábado (31), em Riad (Arábia Saudita), com as melhores tenistas da temporada. No torneio de duplas, o país contará com a paulista Luisa Stefani em parceria com a húngara Timea Babos entre as oito que disputarão o título de melhor do ano. Esta é a segunda vez que uma brasileira compete no tradicional evento que marca o fim da temporada do tênis – a primeira foi a paulista Beatriz Haddad Maia, em 2022, em parceria com a cazaque Anna Danilina.

Stefani e Babos (cabeça de chave 7) terão um desafio e tanto na estreia no domingo (2). Elas enfrentarão a dupla da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková (cabeça de chave 2), campeã do Aberto da Austrália. O início da partida está previsto para às 13h40 (horário de Brasília).

