Tênis: Brasil terá Stefani no WTA Finals, com abertura neste sábado
Stefani e Babos (cabeça de chave 7) terão um desafio e tanto na estreia no domingo (2). Elas enfrentarão a dupla da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková (cabeça de chave 2), campeã do Aberto da Austrália. O início da partida está previsto para às 13h40 (horário de Brasília).
