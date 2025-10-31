Handebol: Brasil disputa final do Torneio Quatro Nações no sábado
transmissão ao vivo no YouTube da Federação Argentina de Handebool. A Amarelinha se classificou após vitória sobre os anfitriões argentinos (30 a 29). Foi o segundo triunfo na competição – o primeiro foi sobre o Chile (38 a 28).
O adversário na decisão do título será definido na noite desta sexta (31), com o término da primeira fase. Mesmo classificado, o Brasil entra em quadra contra o México, às 19h30. Na sequência, às 21h30, os argentinos encaram os chilenos. A final reunirá as duas melhores seleções na fase inicial.
