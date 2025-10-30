Tênis de mesa paralímpico: Thaís Severo leva ouro e prata na França
Nas parcerias masculinas, Lucas Carvalhal subiu pela segunda vez ao pódio hoje, ao levar medalha de bronze na classe MD8, jogando em dupla com o alemão Thomas Bruechle. O Brasil encerra sua participação com sete pódios: na última terça (28), a Amarelinha já conquistara quatro medalhas nas disputas individuais: duas pratas (Sophia Kelmer e Marliane Santos) e dois bronzes (Gabriel Antunes e Aline Menezes).
A campanha de Thais e Lucas até o topo do pódio deixou pelo caminho vários adversários. A competição reuniu cinco duplas e todas competiram entre si. Os brasileiros estrearam com vitória por 3 sets a 0 contra os britânicos Jack Spivey e Megan Shackleton. Na sequência, superaram pelo mesmo placar os compatriotas Carlos Eduardo de Moraes e Marliane Santos. O terceiro triunfo, por 3 sets a 2 foi contra a parceria de Ali Ozturk e Irem Oluk, ambos da Turquia. Por fim, Thais e Lucas derrotaram a dupla do francês Nicolasp Savant-Aira com o croata Andela Vincetic, também por 3 sets a 2.
Na disputa pelo ouro das duplas femininas, Thais e Marliane foram superadas na final, por 3 sets a 1, pela parceria das mesatenistas turcas Irem Oluk e Nergiz Altintas.
Já a parceria Brasil-Alemanha ficou como bronze nas duplas masculinas, depois que Lucas Carvalhal e Thomas Bruechle perderam as semifinais, por 3 sets a 0, para os franceses Florian Merrien e Imeric Martin.
