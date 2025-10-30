Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras joga futuro na Libertadores diante da LDU

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O Palmeiras tem uma nova montanha para escalar na Copa Libertadores. Se na última semana teve que, literalmente, subir os 2.850 metros de altitude da cidade de Quito, nesta quinta-feira (30) terá que reverter, jogando no Allianz Parque, uma desvantagem de três gol diante da LDU (Equador) para tentar alcançar a decisão da competição sul-americana.

Após perder por 3 a 0 na noite da última quinta-feira (23) no estádio Casa Blanca, em Quito, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira tem agora o desafio de alcançar ao menos uma vitória por três gols de diferença para buscar a classificação para a final nos pênaltis. Para conseguir avançar no tempo regulamentar, o Palmeiras tem que triunfar por uma vantagem de quatro gols ou mais.

