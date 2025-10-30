Palmeiras joga futuro na Libertadores diante da LDU
Após perder por 3 a 0 na noite da última quinta-feira (23) no estádio Casa Blanca, em Quito, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira tem agora o desafio de alcançar ao menos uma vitória por três gols de diferença para buscar a classificação para a final nos pênaltis. Para conseguir avançar no tempo regulamentar, o Palmeiras tem que triunfar por uma vantagem de quatro gols ou mais.
Terça de trabalho na Academia de Futebol! Seguimos na preparação para o jogo de volta da semifinalDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags