Libertadores

Racing:

4-3-3: Cambeses; Mura (Martirena), Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Zaracho), Zuculini e Almendra (Balboa); Solari (Vietto), Conechny (Vergara) e Adrián Martínez.

Téc: Gustavo Costas

Flamengo:

4-3-3: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Saúl), Plata e Carrascal (Danilo). Téc: Filipe Luís

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (ARG)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Mura e Marcos Rojo (Racing)

Cartão vermelho: Plata

