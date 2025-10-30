Libertadores
Racing:
4-3-3: Cambeses; Mura (Martirena), Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Zaracho), Zuculini e Almendra (Balboa); Solari (Vietto), Conechny (Vergara) e Adrián Martínez.
Téc: Gustavo Costas
Flamengo:
4-3-3: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Saúl), Plata e Carrascal (Danilo). Téc: Filipe Luís
Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (ARG)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Cartões amarelos: Mura e Marcos Rojo (Racing)
Cartão vermelho: Plata