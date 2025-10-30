Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Medalhista de bronze nos Jogos de Paris 2024, o lutador paraibano Edival Pontes, conhecido pelo apelido de Netinho, faturou a prata nesta quinta-feira (30), último dia do Campeonato Mundial de Taekwondo, em Wuxi (China). Na final da categoria dos 74 quilos, o brasileiro foi superado pelo uzbeque Najmiddin Kosimkhojiev, por 2 rounds a 0. O vice-campeonato mundial é o segundo na carreira de Netinho, de 28 anos: em 2022 ele já conquistara a prata na edição de Guadalajara (México).