Brasileirão 2025
Fluminense
4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio (Riquelme), Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Lourenço (Richardson) e Vina (Mugni); Galeano (Aylon), Fernandinho (Paulo Baya) e Pedro Raul (Pedro Henrique). Téc: Léo Condé
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 29/10/2025
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza/SP
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Evandro de Melo Lima/SP
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC
Gol: 25min/1ºT - Renê (FLU)
Cartões amarelos: Lucho Acosta, Bernal, Fábio, Riquelme, Renê (FLU), Richardson, Pedro Henrique (CEA)
Público e renda: 12.780 pessoas / R$ 473.244