Libertadores
Racing
5-2-3: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez.
Técnico: Gustavo Costas
Flamengo
4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Plata.
Técnico: Filipe Luis
Data: 29/10/2025
Horário: 21h30min (horário de Brasiília)
Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Transmissão: Globo, GE TV e Paramount