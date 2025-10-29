Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libertadores

Libertadores

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Racing

5-2-3: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez.

Técnico: Gustavo Costas

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Plata.

Técnico: Filipe Luis

Data: 29/10/2025

Horário: 21h30min (horário de Brasiília)

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Transmissão: Globo, GE TV e Paramount

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar