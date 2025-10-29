Brasileirão 2025
Fluminense
4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Cano). Técnico: Luis Zubeldía
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Vina (Mugni); Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 29/10/2025
Horário: 19 horas
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza/SP
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Evandro de Melo Lima/SP
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO