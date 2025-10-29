Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Cano). Técnico: Luis Zubeldía

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Vina (Mugni); Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29/10/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Evandro de Melo Lima/SP

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO

