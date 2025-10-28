Milena Titoneli é prata no Mundial de taekwondo, o 3º pódio do Brasil
Nascida em São Caetano do Sul(SP), a lutadora de 27 anos soma dois títulos na temporada: foi campeão no Aberto do Rio de Janeiro, em maio, e no Aberto da Polônia, em setembro – na ocasião, Titoneli derrotou Martón na final.
“A gente não conta por quantidade, é pelo valor da medalha. Ontem já tínhamos nossa melhor campanha [com os dois ouros de Henrique e Maria Clara]. E antes de Wuxi, nossa melhor participação foi em Madri (2005), com um ouro e uma prata [de Natália Falavigna e Márcio Wenceslau, respectivamente]. A que teve mais medalhas foi em Manchester, com cinco pódios, mas nenhum ouro. Essa, de longe, é nossa melhor campanha da história", comemorou Henrique Precioso, diretor técnico da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).
A delegação brasileira já havia conquistado dois ouros na competição. Na segunda (27), o lutador Henrique Matos (categoria 80 kg) tornou-se o primeiro lutador homem do país a subir no topo do pódio mundial. Já Maria Clara Pacheco foi campeã nos 57 kg, quebrando um jejum de 20 anos desde o primeiro ouro da história da Amarelinha, com paranaense Natália Falavigna, em 2005.
Programação - luta de atleta brasileiros
De 28/10 para 29/10:
Masculino - até 58kg - Paulo Ricardo Souza de Melo (RJ)
Feminino - até 62kg: - Celydiene Kristina Carneiro (SP)
22h às 3h - preliminares
4h às 6h - oitavas e quartas
6h30 às 8h30 - semis e finais
De 29/10 para 30/10:
Masculino - até 74kg - Edival Marques Quirino Pontes (PB)
Feminino - até 53 kg - Nívea Maria Barros da Silva (RN)
22h às 2h - preliminares
4h às 5h30 - oitavas e quartas
6h30 às 8h30 - semis e finais