Série A
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo) e Pochettino (Rossetto); Herrera (Pikachu), Bareiro (Moisés) e Breno Lopes (Kayke).
Téc: Martin Palermo
Flamengo
4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Juninho), Saúl e De Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Samuel Lino (Michael) e Bruno Henrique (Luiz Araújo). Téc: Filipe Luís
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 25/10/2025
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES
Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Douglas Pagung/ES
VAR: Wagner Reway/SC
Gols: 11min/1ºT - Breno Lopes (FOR)
Cartões amarelos: Breno Lopes (FOR), Léo Pereira (FLA)
Público e renda: 36.815 pessoas / R$ 2.717.748,00