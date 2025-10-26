Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo) e Pochettino (Rossetto); Herrera (Pikachu), Bareiro (Moisés) e Breno Lopes (Kayke).

Téc: Martin Palermo

Flamengo

4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Juninho), Saúl e De Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Samuel Lino (Michael) e Bruno Henrique (Luiz Araújo). Téc: Filipe Luís

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 25/10/2025

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Douglas Pagung/ES

VAR: Wagner Reway/SC

Gols: 11min/1ºT - Breno Lopes (FOR)

Cartões amarelos: Breno Lopes (FOR), Léo Pereira (FLA)

Público e renda: 36.815 pessoas / R$ 2.717.748,00

