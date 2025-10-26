Brasileirão
Atlético-MG
3-4-3: Everson; Vitor Hugo, Ivan e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Scarpa (Rony) e Caio Paulista (Guilherme Arana); Biel (Igor Gomes), Dudu (Bernard) e Hulk (Reinier).
Téc: Jorge Sampaoli
Ceará:
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Mugni), Zanocelo e Vina; Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lucca) e Fernandinho (Rodriguinho). Téc: Léo Condé
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)
VAR: Rodrigo Guarizo (SP)
Gols: Alan Franco (22 segundos 1T)
Cartões amarelos: Guilherme Arana e Scarpa (Atlético-MG)