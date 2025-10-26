Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão

Atlético-MG

3-4-3: Everson; Vitor Hugo, Ivan e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Scarpa (Rony) e Caio Paulista (Guilherme Arana); Biel (Igor Gomes), Dudu (Bernard) e Hulk (Reinier).

Téc: Jorge Sampaoli

Ceará:

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Mugni), Zanocelo e Vina; Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lucca) e Fernandinho (Rodriguinho). Téc: Léo Condé

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Gols: Alan Franco (22 segundos 1T)

Cartões amarelos: Guilherme Arana e Scarpa (Atlético-MG)

