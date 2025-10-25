Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG

3-5-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana;
Dudu e Hulk.

Téc: Jorge Sampaoli

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

Téc: Léo Condé

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 25/10/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, e Premiere

