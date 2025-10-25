Série A
Atlético-MG
3-5-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana;
Dudu e Hulk.
Téc: Jorge Sampaoli
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
Téc: Léo Condé
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data: 25/10/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)
VAR: Rodrigo Guarizo (SP)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, e Premiere