Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A 2025

Série A 2025

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Flamengo

4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Luiz Araújo (Michael); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 25/10/2025

Horário: 19h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Douglas Pagung/ES

VAR: Wagner Reway/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar