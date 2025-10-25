Série A 2025
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Flamengo
4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Luiz Araújo (Michael); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 25/10/2025
Horário: 19h30min
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES
Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Douglas Pagung/ES
VAR: Wagner Reway/SC
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO