Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, time da NBA

O ex-pivô da Amarelinha e primeiro brasileiro a ser campeão como jogador da NBA – em 2014, faturou o título no San Antonio Spurs -, Splitter agora também é o primeiro técnico do país a comandar um time da principal liga de basquete norte-americano. Em junho deste ano, ele encerrou em grande estilo sua primeira experiência como treinador, ao conduzir o Paris Basketball à conquista da Copa da França e da Liga Francesa de Basquete, na temporada 2024/2025.

Nascido em Blumenau (SC), Splitter defendeu clube europeus antes de mudar para os Estados Unidos, onde atuou por sete temporadas na NBA. Em 2018, o brasileiro se aposenta com atleta e um ano depois inicia a carreira como treinador. O ex-pivô atuou como assistente técnico do Brooklyn Nets (2019–2023) e Houston Rockets (2023–24), ambos times da NBA. Em 2024, trabalhou como auxiliar técnico do croata Aleksandar Petrovic, treinador da seleção masculina de basquete, ajudando a Amarelinha a se classificar para a Olimpíada de Paris, após oito anos fora da competição. Depois do Jogos, Splitter continuou como assistene de Petrovic.