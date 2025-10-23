Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercosul ganha Rota Turística de Futebol

Mercosul ganha Rota Turística de Futebol

Autor Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Autor
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A América do Sul passou a contar, a partir dessa quarta-feira (22), com uma nova rota de turismo dedicada ao mundo do esporte: a Rota Turística de Futebol do Mercosul, lançada pelo Brasil, país que preside atualmente o bloco econômico. Farão parte da primeira fase da implementação da rota estádios e museus do Brasil, da Argentina, do Paraguai, Uruguai, Chile e da Bolívia. 

“Estamos usando a paixão que une nosso continente para criar um produto turístico integrado, poderoso e sustentável”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “A Rota vai fortalecer a marca 'Visit South America' e, consequentemente, atrair mais visitantes estrangeiros para o Brasil, gerando desenvolvimento e fortalecendo nossos laços culturais”, acrescentou.

Do Brasil, farão parte da rota o Allianz Parque, a Arena BRB Mané Garrincha, a Arena Castelão, a Arena do Grêmio, o Beira-Rio, o Estádio Mangueirão, o Maracanã, o Museu do Botafogo, o Museu do Flamengo, o Museu do Futebol, o Museu Pelé, a Neo Química Arena e a Vila Belmiro.

Da Argentina, o Gigante de Arroyito, La Bombonera, Más Monumental, Presidente Perón, e Uno de La Plata. Do Uruguai, o Estádio Centenario de Montevidéu; do Paraguai, o Museu Conmebol; do Chile, o Parque Estádio Nacional; e da Bolívia, o Estádio Félix Caprile, o Estádio Hernando Siles e o Estádio Ramón Tahuichi Aguilera.

“A Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul é uma forma de valorizar essa identidade, que compartilhamos com os nossos irmãos sul-americanos e mostrar ao mundo a força que o futebol tem na nossa cultura”, disse o ministro do Esporte, André Fufuca. 

Segundo o Ministério do Turismo, a Rota pretende integrar os principais estádios do bloco que tenham valor simbólico, atratividade turística e capacidade receptiva. Os critérios de seleção incluem relevância histórica, oferta de visitas guiadas, museus ou centros de memória, além de acessibilidade e infraestrutura adequadas.

“O futebol no Brasil é muito mais que um esporte, é a expressão da nossa cultura, da nossa brasilidade, do nosso jeito único de ser e isso tem tudo a ver com o turismo. Só neste ano, as cidades brasileiras que fazem parte da Rota receberam mais de 3 milhões de turistas de Argentina, do Paraguai, Uruguai, Chile e da Bolívia”, ressaltou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Quatro dos estádios brasileiros incluídos na Rota serão palco de jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino da Fifa em 2027:  Arena BRB Mané Garrincha, Beira-Rio, Maracanã e Neo Química Arena. O evento ocorrerá pela primeira vez na América Latina e terá jogos em oito capitais brasileiras. Os jogos serão realizados entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Mercosul

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar