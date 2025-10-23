Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libertadores

LDU

3-5-2: Domínguez; Allala, Mina e Ade; Quintero, Villamil, Gruezo, Cornejo e Quinonez; Estrada e Ramirez.

Técnico: Tiago Nunes

Palmeiras

4-4-2: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

Data: 23/10/2025

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Árbitro: Facundo Tello - ARG

Assistentes: Juan Belatti - ARG e Gabriel Chade - ARG

Transmissão: ESPN e Disney

