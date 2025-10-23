Libertadores
LDU
3-5-2: Domínguez; Allala, Mina e Ade; Quintero, Villamil, Gruezo, Cornejo e Quinonez; Estrada e Ramirez.
Técnico: Tiago Nunes
Palmeiras
4-4-2: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira
Data: 23/10/2025
Horário: 21h30min (horário de Brasília)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
Árbitro: Facundo Tello - ARG
Assistentes: Juan Belatti - ARG e Gabriel Chade - ARG
Transmissão: ESPN e Disney