Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arthur Elias espera equilíbrio em partida amistosa com Inglaterra

Arthur Elias espera equilíbrio em partida amistosa com Inglaterra

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Arthur Elias espera um duelo muito equilibrado entre Brasil e Inglaterra em partida amistosa que será disputada no próximo sábado (25) a partir das 13h30 (horário de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester.

“O duelo será muito equilibrado, muito forte fisicamente. Taticamente é muito interessante, pois são equipes que jogam em modelos bem diferentes”, declarou o comandante da seleção brasileira em entrevista à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na conversa, Arthur Elias também destacou a qualidade da seleção inglesa, que em 2025 conquistou a Eurocopa de futebol feminino: “Elas têm uma grande seleção, com grandes jogadoras, uma ótima treinadora, então vai ser um confronto de equipes da elite hoje do futebol feminino e a rivalidade é natural quando jogam duas equipes que são atuais campeãs do continente, que entregam tudo dentro de campo”.

O treinador também afirmou que durante a preparação para as partidas amistosas, o assunto Copa do Mundo tem sido recorrente (a próxima edição da competição será disputada em 2027 no Brasil): “Sempre coloquei que, depois das Olimpíadas, o nosso grande objetivo é a Copa do Mundo em casa. A gente vem de uma conquista da Copa América e hoje, das 24 jogadoras, apenas 12 participaram dessa conquista recente. Temos alguns retornos de bastante tempo, cinco estreias em Data-Fifa, então é um processo de dar oportunidade para muitas atletas, que elas aproveitem e possam ter sequência depois”.

Além da partida contra as atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália, na próxima terça-feira (28), a partir das 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

esportes Futebol Feminino

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar