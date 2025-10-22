Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libertadores

Tipo Notícia

Flamengo

4-3-3: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar (Saúl), Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Racing

4-4-2: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo e Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Nardoni (Zuculini), Almendra e Solari; Adrián Martínez e Conechny (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

Data: 22/10/2025

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela - VEN

Assistentes: Jorge Urrego - VEN e Tulio Moreno - VEN

Transmissão: TV Globo, Premiere, GeTV, Paramount, ESPN e Disney

