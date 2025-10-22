Fonseca avança às quartas na Basileia após desistência do adversário
O tenista carioca, número 46 do mundo, volta à quadra na próxima sexta (24) contra o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov (23º no ranking) contra o francês Valentin Royer (69º), a partir das 8h (horário de Brasília) desta quinta (23).
Fonseca e Mensik estiveram frente a frente pela primeira vez no ano passado, nas quartas de final do Next Gen Finals, torneio que reúne os melhores tenistas Sub 20 da temporada. O brasileiro derrotou o tcheco por 3 set a 2, e depois emplacou outras duas vitórias antes de conquistar o título.
Dupla de Stefani vai às quartas no WTA de Tóquio
Também nesta quarta (22), a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos assegurou presença nas quartas do WTA 500 de Tóquio (Japão). Elas avançaram após vitória na estreia contra a dupla da britânica Olivia Nicholls com a eslovaca Tereza Mihalickova, por 2 sets a 1 (parciais de 6/3 4/6 10/7).
"Estou feliz com a vitória de hoje e com a oportunidade de estar de volta a Tóquio, nas mesmas quadras das Olimpíadas de 2021. Tenho as melhores lembranças possíveis daqui, amo a cultura japonesa, então vou aproveitar o resto do torneio pra preparar para Riad e curtir a semana em uma das minhas cidades favoritas do mundo", disse Stefani, que faturou o bronze inédito para o país no tênis, ao lado de Laura Pigossi.
Na próxima partida, Stefani reencontrará a ex-parceira Gabriela Dabrowski (Canadá), com quem jogou na temporada em 2020. As duas conquistaram o WTA 100 de Montreal (Canadá) e disputaram as finais de em San Jose e Cincinnati – ambos nos Estados Unidos – e chegaram às semifinais do US Open. Na ocasião, Stefani lesionou o joelho, passou por cirurgia e só retornou às quadras um ano depois.
O confronto em Tóquio pode ser uma prévia do WTA Finals. Tanto a parceria de Stefani e Babos quanto a de Dabrowski com a norte-americana Sofia Kenin vão disputar o título de melhor dupla da temporada em Riad (Arábia Saudita), entre 1º e 8 de novembro.
O jogo de quartas de final de duplas do WTA 500 de Tóquio ocorrerá na sexta (24), em horário a ser definido pelos organizadores.