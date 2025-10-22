Caio Souza fica no top 10 do individual geral do Mundial de Ginástica
O ouro ficou com o japonês Daiki Hashimoto (85.131), campeão olímpico em Paris, e agora tricampeão mundial. Completaram o pódio o chinês Boheng Zhang (84.333), com a prata, e o suíço Noe Seifert (82.831) com o bronze.
Caio Souza ainda tem chance de conquistar um pódio inédito na sexta-feira (24), quando disputa a final das argolas, a partir das 4h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil no YouTube.
Nossos meninos DE OURO!