Caio Souza fica no top 10 do individual geral do Mundial de Ginástica

O ginasta brasileiro Caio Souza obteve a nona colocação geral entre 24 competidores na final da prova individual geral (apresentações em seis aparelhos) do Mundial de ginástica artística, em Jacarta (Indonésia). Caio foi bem nos cinco primeiros aparelhos (cavalo com alças, argolas, salto, paralelas e barra fixa), mas sofreu uma queda na última acrobacia da apresentação no solo. Totalizou 80.530 pontos, terminando como o nono ginasta mais completo do mundo, seu melhor resultado em seis participações em Mundiais. O compatriota Diogo Soares terminou em 17º lugar (nota final 77.264).

O ouro ficou com o japonês Daiki Hashimoto (85.131), campeão olímpico em Paris, e agora tricampeão mundial. Completaram o pódio o chinês Boheng Zhang (84.333), com a prata, e o suíço Noe Seifert (82.831) com o bronze.

Caio Souza ainda tem chance de conquistar um pódio inédito na sexta-feira (24), quando disputa a final das argolas, a partir das 4h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil no YouTube.