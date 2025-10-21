Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Triunfo do Vitória embola luta contra rebaixamento no Brasileirão

Triunfo do Vitória embola luta contra rebaixamento no Brasileirão

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Autor
Lincoln Chaves - Repórter da EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A partida que encerrou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro embolou a luta contra a queda à Série B. Primeiro time da zona de rebaixamento (que reúne os quatro últimos colocados, o chamado "Z-4"), na 17ª posição, o Vitória superou o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, empatando em pontos com o próprio Alvinegro, que fica à frente, em 16º, por ter um triunfo a mais. Os dois somam 31 pontos.

Além de se igualar ao Santos, o Vitória diminuiu a distância para outros times que estão fora do Z-4. O Atlético-MG, com 33 pontos, passa a ser ameaçado de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, em caso de derrota para o Ceará e de triunfos do Rubro-Negro baiano e do Peixe contra Corinthians e Botafogo, respectivamente.

A arbitragem de vídeo (VAR) foi decisiva no primeiro tempo do jogo em Santos (SP). Logo no minuto inicial, o atacante Lautaro Diaz caiu na área em disputa com o zagueiro Edu. O árbitro Rafael Klein deu pênalti para o Santos, mas anulou a marcação ao rever o lance e ver que Lautaro chutou a grama e não houve toque de Edu.

Aos 34 minutos, o Vitória pediu pênalti em uma disputa pelo alto entre o atacante Renzo López e o goleiro Gabriel Brazão. O árbitro foi chamado ao VAR e entendeu que o camisa 77 do Peixe fez a falta no Rubro-Negro, assinalando a infração dentro da área. O meia Matheuzinho cobrou a penalidade e abriu o placar para o Leão.

Na etapa final, o Santos marcou presença no ataque, mas quando conseguiu finalizar, parou no goleiro Lucas Arcanjo. Na chance mais clara, aos 26 minutos, o lateral Igor Vinícius cruzou pela direita e o atacante Guilherme, livre de marcação, tentou cabecear, mas errou a bola.

O Vitória, no contra-ataque, teve como melhor oportunidade um chute de Lucas Braga na trave, aos 40 minutos, em bola rolada pelo também atacante Osvaldo, na esquerda. O gol perdido, contudo, não fez falta para o Leão, que ganhou do Santos pela primeira vez na Vila Belmiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar