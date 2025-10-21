Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sabrina Custódia conquista prata e fecha Mundial com quatro medalhas

No dia final de disputas do Campeonato Mundial de ciclismo de pista paralímpico, a  paulista Sabrina Custódia brilhou mais uma vez. No último domingo (20), a brasileira garantiu uma prata na prova de eliminação da classe C2 (atletas que utilizam bicicletas convencionais), na competição que foi disputada no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro.

Com o resultado, Sabrina Custódia encerrou sua participação Mundial de ciclismo de pista paralímpico com quatro medalhas: um ouro, duas pratas e um bronze, além do recorde mundial na prova de 1 quilômetro contrarrelógio: “Foram dias intensos, de muita dedicação. Estou satisfeita por manter um bom nível de desempenho e feliz em contribuir para o crescimento da modalidade no país”, afirmou a atleta.

Outra brasileira a subir no pódio no último domingo foi Victória Barbosa, na prova de eliminação da classe C1 (atletas que utilizam bicicletas convencionais), na qual a australiana Tahlia Clayton-Goodie terminou na primeira posição.

Desta forma, Victória Barbosa concluiu o Mundial com quatro medalhas de prata, que foram garantidas nas provas de velocidade individual, scratch (10 quilômetros), 1 quilômetro contrarrelógio e eliminação.

“Cada prova foi um aprendizado. Fiquei muito concentrada em cada disputa e sair com quatro pratas é um resultado importante. Competir diante do público brasileiro foi muito especial”, afirmou Victória.

Com as duas medalhas o Brasil encerrou o Mundial na 9ª posição do quadro de medalhas, com nove pódios no total (um ouro, sete pratas e um bronze).

