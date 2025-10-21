Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori

O jornalista esportivo Flavio Gomes é o convidado desta terça-feira (21) do programa DR com Demori. Na entrevista, ele fala sobre futebol mundial e compartilha quais foram, em sua opinião, os melhores pilotos de corrida da história. A atração vai ao ar às 23h na

Flavio Gomes também é piloto, escritor e professor e atua como jornalista esportivo há cerca de 40 anos, com foco em futebol e automobilismo. Já atuou na Folha de S. Paulo, Rádio Jovem Pan e Fox News.

Sobre o momento atual do futebol brasileiro, Flavio Gomes acredita que a questão econômica é determinante para o desempenho observado em campo.

“O Brasil teve um período de superioridade financeira em relação aos outros clubes da América do Sul, quando a economia começava a crescer no início do século”, explica.

Para o comentarista, em outros momentos históricos, o país conseguiu montar times incríveis, com jogadores que, hoje em dia, não está vendo. "Me parece que essa mágica meio que acabou”, afirma.