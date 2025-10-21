Flávia Saraiva vai à final da trave no Mundial de Ginástica Artística
Antes, nesta quarta (22), Caio Souza e Diogo Soares brigam por medalha, a partir das 8h, na final do individual geral masculino. Todas as finais terão transmissão ao vivo online no Canal Olímpico do Brasil no YouTube.
Durante a apresentação da série na trave, Flavinha conseguiu a única nota acima de 8 na execução. A brasileira anotou 8.333, bem acima da obtida pela chinesa Zhang Qingying (7.866), primeira colocada geral nas classificatórias. No entanto, a asiática levou nota mais alta pelo grau de dificuldade da sua série: obteve 6.500 contra 5.500 da brasileira.
Oh Flavia is HERE