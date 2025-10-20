Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas

Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil fechou a participação na Copa do Mundo de vôlei sentando com medalhas de prata tanto na disputa masculina como na feminina. As conquistas na competição disputada em Indiana (Estados Unidos) foram alcançadas no último sábado (18).

A última partida da equipe feminina do Brasil foi contra os Estados Unidos. O time verde-amarelo iniciou o confronto melhor e chegou a abrir uma vantagem de dois sets, mas as norte-americanas se recuperaram e conseguiram garantir a vitória final por 3 sets a 2 (parciais de 24/26, 20/25, 25/18, 25/20 e 15/12).

Já o time masculino do Brasil teve como adversário o Egito, e os africanos conseguiram triunfar pelo placar de 3 sets a 1 (25/19, 22/25, 25/15 e 25/21).

Com o resultado, o Brasil chega a sua sexta medalha na modalidade em 2025. A equipe masculina e a feminina conquistaram tanto o título do Campeonato Zonal Pan-Americano, realizado em maio em Denver (Estados Unidos), como a 1° Copa América de vôlei sentado, disputada em agosto em Curitiba, Paraná.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

esportes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar