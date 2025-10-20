Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de Rosana Augusto como técnica da equipe feminina. A treinadora, de 43 anos, acabou de deixar o Flamengo, cerca de cinco meses após assumir o cargo. Na semana passada, o Rubro-Negro divulgou o início de "readequação do orçamento" da modalidade (mais aproveitamento da base e menos contratações para a equipe principal).  

Rosana volta ao Verdão cinco anos depois de encerrar a carreira como jogadora, marcada pelos títulos da Liga dos Campeões de 2012 pelo Lyon, da França, e da Libertadores de 2014 (São José) e 2017 (Corinthians/Audax) e pelos vices olímpicos em Atenas, na Grécia (2004) e Pequim, na China (2008), e da Copa do Mundo de 2007, na China. Em 2019, a ex-lateral fez parte do elenco que obteve o acesso à Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro pelas Palestrinas.

Na temporada seguinte, Rosana assumiu a equipe feminina do Athletico-PR. Ela passou, também, por Red Bull Bragantino e seleção brasileira sub-20, antes de chegar ao Flamengo em abril deste ano no lugar de Maurício Salgado. Com a técnica, o Rubro-Negro venceu a Copa Rio Feminina e reagiu no Brasileirão, classificando-se às quartas de final, caindo para o próprio Palmeiras. Foram 19 jogos à frente das Meninas da Gávea, com 13 vitórias, três empates e três derrotas.

O Flamengo, porém, decidiu modificar o investimento destinado à equipe feminina, com maior aproveitamento da base e menos contratações, o que levou a saída de Rosana em "comum acordo" - o técnico Celso Silva assumiu o comando das Meninas da Gávea. Na chegada ao Palmeiras, a treinadora destacou justamente o projeto alviverde para a modalidade.

"O clube tem uma estrutura sólida, uma mentalidade vencedora e um compromisso claro com o desenvolvimento do futebol feminino. Além disso, existe um alinhamento muito forte entre o que o Palmeiras busca como identidade e o que acredito como treinadora. Intensidade, propósito, e um jogo coletivo com protagonismo", disse Rosana, em nota divulgada pelo Verdão.

A estreia de Rosana será no próximo dia 31, às 21h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. As alviverdes estão na vice-liderança, com 22 pontos, a cinco do líder Corinthians.

Rosana chega para o lugar de Camilla Orlando, que se despediu do Palmeiras no último domingo (19), com o título da Ladies Cup, torneio amistoso eliminatório, disputado em São Paulo. As Palestrinas bateram o Grêmio por 4 a 2 no Canindé, com gols da volante Brena, da lateral Raíssa Bahia e da atacante Amanda Gutierrez, além de um gol contra. A atacante Giovaninha e a meia Camila Pini descontaram para as gaúchas.

Camilla deixa o Palmeiras para comandar de forma exclusiva a seleção brasileira sub-20. A treinadora se despediu com 72 partidas, 44 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Além da Ladies Cup, a comandante levou o Verdão ao título paulista de 2024, em cima do Corinthians. O terceiro lugar no Brasileirão deste ano garantiu vaga à Libertadores de 2026.

Palmeiras flamengo Futebol Feminino

