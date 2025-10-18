Série A 2025
Cruzeiro
4-4-2: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol. Téc: Léo Jardim
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Marinho, Lucero e Breno Lopes.
Téc: Palermo
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data: 18/10/2025
Horário: 21 horas (de Brasília)
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Sportv e Premiere