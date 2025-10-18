Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A 2025

Autor
Cruzeiro

4-4-2: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol. Téc: Léo Jardim

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Marinho, Lucero e Breno Lopes.
Téc: Palermo

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 18/10/2025

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Sportv e Premiere

