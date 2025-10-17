Cearense feminino

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará

4-3-3: Amanda; Fran, Ale (Shakira), Emely Paixão, Bia; Lana, Jady, Suyane; Paulinha, Girlane (Dri), Jojo (Dudinha). Téc: Erivelton Viana.

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Eduarda Batista (Leidiane), Bruna; Thalita, Tefah, Natália; Kathleen (Eduarda Balbino), Andressa Anjos (Jhow), Tainá (Akhemi). Téc: Erandir.

Local: CT Franzé Morais, em Itaitinga (CE)

Data: 16/10/2025

Árbitra: Amarilia Sampaio Coelho (CBF)

Assistentes: Janaina Lima da Silva (Promissor CBF) e Francisca Gabriele de Araújo Soares (FCF)

Gols: Natália (14/1°T), Jojo (22/1°T).

Cartões amarelos: Lana, Girlane (CEA); Andressa Anjos (FOR)

