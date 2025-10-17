Cearense feminino
Ceará
4-3-3: Amanda; Fran, Ale (Shakira), Emely Paixão, Bia; Lana, Jady, Suyane; Paulinha, Girlane (Dri), Jojo (Dudinha). Téc: Erivelton Viana.
Fortaleza
4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Eduarda Batista (Leidiane), Bruna; Thalita, Tefah, Natália; Kathleen (Eduarda Balbino), Andressa Anjos (Jhow), Tainá (Akhemi). Téc: Erandir.
Local: CT Franzé Morais, em Itaitinga (CE)
Data: 16/10/2025
Árbitra: Amarilia Sampaio Coelho (CBF)
Assistentes: Janaina Lima da Silva (Promissor CBF) e Francisca Gabriele de Araújo Soares (FCF)
Gols: Natália (14/1°T), Jojo (22/1°T).
Cartões amarelos: Lana, Girlane (CEA); Andressa Anjos (FOR)