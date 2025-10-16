Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A 2025

Série A 2025

Sport

4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús) e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo), Pedro Augusto (Sérgio Oliveira), Romarinho e Lucas Lima; Matheusinho (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Zanocelo, Lucas Mugni (Vina) e Lourenço; Galeano (Paulo Baya), Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Richardson). Téc: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 15/10/2025

Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN

Gols: 37min/2ºT - Pedro Raul (CEA); 41min/2ºT - Igor Cariús (SPO)

Cartões amarelos: Derik Lacerda, Aderlan, Rafael Thyere (Sport); Lucas Mugni (Ceará)

Público e renda: 14.494 e R$ 321.215,00

