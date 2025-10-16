Seleção enfrentará Senegal e Tunísia em últimos amistosos de 2025

A CBF confirmou nesta quinta-feira (16) os dois últimos amistosos da seleção brasileira masculina em 2025. A Amarelinha enfrentará Senegal e Tunísia, na Europa, na Data Fifa de novembro. Os jogos contra seleções africanas fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto contra Senegal ocorrerá em 15 de novembro (um sábado), no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), às 13h (horário de Brasília). Três dias depois, a seleção enfrenta a Tunísia, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Na última terça (14), o Brasil sofreu derrota inédita para o Japão (3 a 2) no segundo de dois amistosos contra seleções asiáticas. Quatro dias antes, a Amarelinha havia aplicado 5 a 0 na Coreia do Sul.

