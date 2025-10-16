Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense feminino

Cearense feminino

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará

4-3-3: Lia; Cosma, Moana, Lara, Shakira; Nathi, Kay, Kaylane; Dudinha, Evelyn e Paulinha.
Téc: Erivelton Viana.

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Duda Batista, Bruna; Thalita, Tefah, Akhemi; Natália, Jhow e Tainá. Téc: Erandir Feitosa.

Local: CT Franzé Morais, em Itaitinga (CE)

Data: 16/10/2025

Horário: 15 horas

Árbitro: Amarilia Sampaio Coelho (CBF)

Assistentes: Janaina Lima da Silva (Promissor CBF) e Francisca Gabriele de Araújo Soares (FCF)

Transmissão: TV O POVO (48.2) e canais do O POVO e Esportes O POVO no YouTube

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar