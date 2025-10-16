Cearense feminino
Ceará
4-3-3: Lia; Cosma, Moana, Lara, Shakira; Nathi, Kay, Kaylane; Dudinha, Evelyn e Paulinha.
Téc: Erivelton Viana.
Fortaleza
4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Duda Batista, Bruna; Thalita, Tefah, Akhemi; Natália, Jhow e Tainá. Téc: Erandir Feitosa.
Local: CT Franzé Morais, em Itaitinga (CE)
Data: 16/10/2025
Horário: 15 horas
Árbitro: Amarilia Sampaio Coelho (CBF)
Assistentes: Janaina Lima da Silva (Promissor CBF) e Francisca Gabriele de Araújo Soares (FCF)
Transmissão: TV O POVO (48.2) e canais do O POVO e Esportes O POVO no YouTube