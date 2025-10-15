Série A 2025
Japão
3-4-2-1: Z. Suzuki; Watanabe, Taniguchi e J. Suzuki; Doan (Mochizuki), Sano, Kamada (Ogawa) e Nakamura (Soma);
Kubo (Ito) e Minamino (Tanaka); Ueda (Machino).
Técnico: Hajime Moriyasu.
Brasil
4-3-3: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estevão), Vini Jr (Matheus Cunha) e Gabriel Martinelli (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti
Local: Estádio Ajinomoto,
Tóquio (JAP)
Árbitro: Kim Jong-hyeok
(Coreia do Sul)
Assistentes: Kyun-yong Park e Jang Jong-pil (ambos da Coreia do Sul)
Gols: Paulo Henrique (25/1ºT); Gabriel Martinelli, (31/1ºT); Minamino (6/2ºT); Nakamura (16/2ºT) e Ueda (25/2ºT).
Cartões amarelos: Estevão (BRA); Ritsu Doan (JAP)