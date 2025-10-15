Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro Série A 2025

Sport

4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Igor Cariús e Lucas Lima; Matheusinho e Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.
Téc: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 15/10/2025

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN:

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

