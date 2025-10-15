Brasileiro Série A 2025
Sport
4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Igor Cariús e Lucas Lima; Matheusinho e Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.
Téc: Léo Condé
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Data: 15/10/2025
Horário: 20 horas (horário de Brasília)
Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN:
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO