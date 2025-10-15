Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino (Pierre) e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Vasco da Gama

4-4-2: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (Andrés Gómez). Téc: Fernando Diniz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30min

Data: 15/10/2025

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Francisco Chaves Bezerra/PE

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Globo e Premiere

