Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino (Pierre) e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Vasco da Gama
4-4-2: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (Andrés Gómez). Téc: Fernando Diniz
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Horário: 21h30min
Data: 15/10/2025
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio/GO
Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Francisco Chaves Bezerra/PE
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira/SP
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Globo e Premiere