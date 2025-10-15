Brasil faz campanha histórica no Mundial de halterofilismo paralímpico
O mineiro de 22 anos de idade conseguiu subir ao pódio logo na sua estreia na competição com a marca de 177 quilos (que ainda foi válida como o novo recorde das Américas da sua faixa de peso). Já a medalha de ouro foi conquistada pelo turco Abdullah Kayapinar, que levantou 179 quilos, e a prata ficou com o jordaniano Omar Sami Qarada, com a marca de 178 quilos.
É RECORDE DE PÓDIOS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DOS MUNDIAIS DE HALTEROFILISMO!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags