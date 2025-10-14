Ancelotti pede resiliência mental após derrota do Brasil para o Japão

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pediu aos seus jogadores que desenvolvam maior resiliência mental após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio, nesta terça-feira (14), a primeira derrota do Brasil para a equipe asiática. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pediu aos seus jogadores que desenvolvam maior resiliência mental após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio, nesta terça-feira (14), a primeira derrota do Brasil para a equipe asiática.

O italiano enfatizou a necessidade de aprender com os erros que levaram os anfitriões a uma impressionante recuperação no segundo tempo, enquanto prepara sua equipe para a Copa do Mundo do ano que vem na América do Norte. Ancelotti, que assumiu o cargo em maio após a campanha inconsistente do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tem se concentrado na formação de uma equipe adaptável e mentalmente robusta. Apesar de mostrar sinais de progresso nas últimas partidas, a derrota de terça-feira (14) destacou áreas que precisam ser melhoradas e colocou em questão a decisão do técnico de escalar uma equipe com muitas mudanças em relação à vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul na sexta-feira (10). "Não, não está tudo bem. Quando a equipe perde, ficamos chateados, o que é normal. Todo mundo fica chateado. Eu não gosto de perder, e os jogadores também não. Temos de aprender com essa derrota, como sempre fazemos no futebol", disse Ancelotti em entrevista coletiva.

"Até o erro de [Fabrício] Bruno no primeiro gol, o jogo estava bem controlado. Depois disso, a equipe desmoronou mentalmente. Esse foi o maior erro da equipe", afirmou ele. "Não acho que o segundo tempo tenha sido ruim no geral, mas o erro teve um impacto muito grande sobre os jogadores."

Quando perguntado se tais erros poderiam influenciar na convocação da equipe para a Copa do Mundo, Ancelotti descartou a ideia e, em vez disso, concentrou-se na resposta coletiva da equipe. "Erros individuais não afetam a presença de um jogador na equipe. O que temos de avaliar é a reação da equipe após o primeiro erro, que não foi bom porque perdemos um pouco do nosso equilíbrio em campo, nosso pensamento positivo. É uma boa lição para o futuro", disse o técnico. Os próximos jogos do Brasil são amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro, a serem disputados na Inglaterra e na França, respectivamente.