Amistoso
Japão
3-4-3: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa.
Téc.: Hajime Moriyasu
Brasil
4-3-3: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Vini Jr.
Téc.: Carlo Ancelotti
Local: Estádio de Tóquio (Japão)
Data: 14/10/2025
Horário: 7h30min (horário de Brasília)
Árbitro: Kim Jong
Hyeok-COR
Assistentes: Park Kyunyong-COR e Jang Jongpil-COR
Transmissão: Globo, sportv e getvDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente