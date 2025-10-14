Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amistoso

Amistoso

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Japão

3-4-3: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa.
Téc.: Hajime Moriyasu

Brasil

4-3-3: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Vini Jr.
Téc.: Carlo Ancelotti

Local: Estádio de Tóquio (Japão)

Data: 14/10/2025

Horário: 7h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Kim Jong
Hyeok-COR

Assistentes: Park Kyunyong-COR e Jang Jongpil-COR

Transmissão: Globo, sportv e getv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar