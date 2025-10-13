Maiores médias de público pagante
1º - Flamengo
(56.050 pessoas)
2º - Cruzeiro (40.399)
3º - Corinthians (40.379)
4º - Bahia (38.701)
5º - São Paulo (35.293)
6º - Palmeiras (33.862)
7º - Ceará (32.067)
8º - Fluminense (25.534)
9º - Grêmio (25.286)
10º - Atlético-MG (24.395)
11º - Fortaleza (22.614)
12º - Internacional (22.364)
13º - Vasco da Gama (20.086)
14º - Vitória (19.645)
15º - Santos (18.904)
16º - Sport (17.526)
17º - Botafogo (14.125)
18º - Juventude (7.850)
19º - Mirassol (5.733)
20º - RB Bragantino (4.901)
Média geral: 25.476 pessoas por jogo