Maiores médias de público pagante

Tipo Notícia

1º - Flamengo
(56.050 pessoas)

2º - Cruzeiro (40.399)

3º - Corinthians (40.379)

4º - Bahia (38.701)

5º - São Paulo (35.293)

6º - Palmeiras (33.862)

7º - Ceará (32.067)

8º - Fluminense (25.534)

9º - Grêmio (25.286)

10º - Atlético-MG (24.395)

11º - Fortaleza (22.614)

12º - Internacional (22.364)

13º - Vasco da Gama (20.086)

14º - Vitória (19.645)

15º - Santos (18.904)

16º - Sport (17.526)

17º - Botafogo (14.125)

18º - Juventude (7.850)

19º - Mirassol (5.733)

20º - RB Bragantino (4.901)

Média geral: 25.476 pessoas por jogo

