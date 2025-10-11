Série C
Caxias
4-3-3: Thiago Coelho; Ronei, Alisson, Alan e Marcelo; Mossoró, Vinicius Guedes e Yann Rollim; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Welder. Téc: Junior Rocha.
Floresta
5-4-1: Dheimison; Ludke, Julio Vaz, Ícaro, Kayck e Diego Matos; Romarinho, Rodrigo Henrique, Guilherme Nunes e Pablo; Jeam. Téc: Leston Júnior
Local: Centenário, em Caxias do Sul (RS)
Data: 11/10/2025
Horário: 17 horas
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA/PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira
VAR: Wagner Reway (SC)
Onde assistir: DAZN e Nosso Futebol Plus