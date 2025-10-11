Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série C

Caxias

4-3-3: Thiago Coelho; Ronei, Alisson, Alan e Marcelo; Mossoró, Vinicius Guedes e Yann Rollim; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Welder. Téc: Junior Rocha.

Floresta

5-4-1: Dheimison; Ludke, Julio Vaz, Ícaro, Kayck e Diego Matos; Romarinho, Rodrigo Henrique, Guilherme Nunes e Pablo; Jeam. Téc: Leston Júnior

Local: Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Data: 11/10/2025

Horário: 17 horas

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA/PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira

VAR: Wagner Reway (SC)

Onde assistir: DAZN e Nosso Futebol Plus

