Coreia do Sul

4-4-2: Jo Hyeon-woo; Kim Min-jae (Park Jin), Cho Yu-min e Kim Ju-sung; Seol Young-woo, Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu), Hwang In-beom (Jens Castrop), Park Seung-ho (Won du-Jae) e Lee Kang-in (Lee dong-Gyeong); Lee Tae-seol e Son (Oh Hyeon-gyu). Técnico: Hong Myung-bo.

Brasil

4-2-4: Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Estêvão (Paquetá), Matheus Cunha (Igor Jesus), Vini Jr (Richarlison) e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Local: Estádio Copa do Mundo, Seul (KOR)

Árbitro: Aburahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT)

VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (QAT)

Gols: Estevão (12MIN/1T e 1/2T); Rodrygo (40/1T e 3/2T); Vini Jr, 32/2T

Cartões amarelos: Kim Ju-sung, Kim Min-jae, Won Du-Jae (KOR); Gabriel Magalhães (BRA)

