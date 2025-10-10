Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti classifica goleada como bom início de trajetória para Copa

Tipo Notícia

O italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil teve um bom início de trajetória para a Copa do Mundo de 2026 com a goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em partida amistosa disputada na manhã desta sexta-feira (10) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul.

“Foi uma partida completa em todos os aspectos. Nossa trajetória rumo à Copa do Mundo começou bem, pois a equipe jogou muito bem. Gostei do jogo, obviamente, porque o time mostrou muita qualidade”, declarou o técnico da seleção brasileira em entrevista coletiva.

Para Ancelotti a atitude e o comprometimento dos jogadores, tanto com bola como sem bola, foram determinantes para uma vitória na qual a qualidade individual dos brasileiros sobressaiu: “Foi um jogo completo da equipe. Acho que jogamos muito bem com bola e sem. O compromisso da equipe foi muito bom. Quando o time tem compromisso no jogo, depois a qualidade sai, e saiu muito bem. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes”.

Após medir forças com os sul-coreanos, o Brasil encarará o Japão, na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30 no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

