Amistoso
Brasil
4-2-4: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Téc: Carlo Ancelotti
Coreia do Sul
4-3-3: Hyeon-woo Jo; Young-woo Seol, Han-Beom Lee, Min-jae Kim, Ju-sung Kim; Lee Tae-seok, Dong-gyeong Lee, Jin-kyu Kim; Seung-Ho Paik e Jae-sung Lee e Heung-Min Son. Téc: Hong Muyng-Bo
Local: Seul World Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul
Data: 10/10/2025
Horário: 8 horas (horário de Brasília)
Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim-CAT
Assistentes: Aleb Salem Al-Marri-CAT e Saoud Ahmed Almaqaleh-CAT
Transmissão: TV Globo, Sportv e ge tvDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente