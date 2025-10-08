Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de futebol de cegas

Estreante em competições oficiais, a seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu a classificação às semifinais da Copa do Mundo em Kochi (Índia), após empatar sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), último jogo da primeira fase. Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial, título conquistado há dois anos, na edição inaugural da Copa na Inglaterra. Estreante em competições oficiais, a seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu a classificação às semifinais da Copa do Mundo em Kochi (Índia), após empatar sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), último jogo da primeira fase. Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial, título conquistado há dois anos, na edição inaugural da Copa na Inglaterra.

O clássico sul-americano decisivo será na próxima sexta (10), às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês). No mesmo dia, à meia-noite, ocorrerá a outra semi, entre Inglaterra x Japão. A seleção, criada há apenas um ano, avançou em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos, atrás da Inglaterra (sete). O país somou uma vitória e dois empates. Começou o Mundial vencendo por 1 a 0 as anfitriãs indianas no domingo (5). Depois, na madrugada de terça (7), o Brasil empatou em 1 a 1 com a Inglaterra.