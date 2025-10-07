Luisa Stefani vence estreia nas duplas do WTA 1000 de Wuhan, na China
"Bom jogo hoje no geral. Tivemos alguns games parelhos e, apesar de um final mais tenso, conseguimos impor nosso jogo na maior parte do tempo e finalizar em dois sets. Condição muito quente e úmida por aqui, de certa forma desconfortável, mas igual para todas. Sigo focando bastante na hidratação e cuidados para fazer uma segunda rodada ainda melhor”, analisou Stefani após a vitória.
Oitava melhor dupla do ano, Stefani e Babos também buscam garantir uma das oito vagas do Finals, em Riad (Arábia Saudita), entre 1º e 8 de novembro. Elas podem subir uma posição se vencerem mais duas partidas no torneio. Neste caso, a atual dupla sétima colocada - Asia Muhammad e Demi Schuurs, que perderam na estreia em Wuhan – desceria para o oito lugar.
Nesta temporada, Stefani e Babos faturaram três títulos: dois WTAs 500 - Linz (Áustria) e Estrasburgo (França) – e o WTA 250 SP Open.