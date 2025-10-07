Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luisa Stefani vence estreia nas duplas do WTA 1000 de Wuhan, na China

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

Única brasileira no WTA 1000 de Wuhan (China), a tenista Luisa Stefani venceu a estreia nas duplas femininas nesta terça-feira (7), ao lado da húngara Timea Babos. Cabeças de chave 7, elas avançaram às oitavas de final após derrotarem a dupla da polonesa Magda Linette com a dinamarquesa Clara Tauson por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5).  Stefani e Babos voltam à quadra a partir das 2h20 (horário de Brasília) desta quarta (8), contra a dupla da polonesa Magda Linette com a dinamarquesa Clara Tauson.

"Bom jogo hoje no geral. Tivemos alguns games parelhos e, apesar de um final mais tenso, conseguimos impor nosso jogo na maior parte do tempo e finalizar em dois sets. Condição muito quente e úmida por aqui, de certa forma desconfortável, mas igual para todas. Sigo focando bastante na hidratação e cuidados para fazer uma segunda rodada ainda melhor”, analisou Stefani após a vitória.

Oitava melhor dupla do ano, Stefani e Babos também buscam garantir uma das oito vagas do Finals, em Riad (Arábia Saudita), entre 1º e 8 de novembro. Elas podem subir uma posição se vencerem mais duas partidas no torneio. Neste caso, a atual dupla sétima colocada -  Asia Muhammad e Demi Schuurs, que perderam na estreia em Wuhan – desceria para o oito lugar. 

Nesta temporada, Stefani e Babos faturaram três títulos:  dois WTAs 500 - Linz (Áustria) e  Estrasburgo (França) – e o WTA 250 SP Open.

