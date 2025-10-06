Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A

Série A

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Juventude

4-4-2: Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo), Abner (Peixoto), Rodrigo Sam e Ewerthon; Jadson, Sforza, Luis Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Rafael Bilu (Batalla) e Gilberto (Gabriel Taliari). Téc: Thiago Carpini

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Eros Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila; Sasha (Rodrigo), Rossetto e Matheus; Herrera, Breno Lopes (Pikachu) e Lucero (Bareiro); Tec: Martín Palermo

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 5/10/2025

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Rafael Bilú (Juventude) 5' 1°T; Mancuso 27' 2°T e Bareiro 39' 2°T (Fortaleza).

Amarelos: Luis Mandaca (2x) (Juventude); Matheus Pereira, Lucas Sasha e Kuscevic (Fortaleza).

Vermelho: Luis Mandaca (Juventude)

Público e renda: 6.581 pessoas / R$ 53.581

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar