Série A
Juventude
4-4-2: Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo), Abner (Peixoto), Rodrigo Sam e Ewerthon; Jadson, Sforza, Luis Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Rafael Bilu (Batalla) e Gilberto (Gabriel Taliari). Téc: Thiago Carpini
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Eros Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila; Sasha (Rodrigo), Rossetto e Matheus; Herrera, Breno Lopes (Pikachu) e Lucero (Bareiro); Tec: Martín Palermo
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 5/10/2025
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols: Rafael Bilú (Juventude) 5' 1°T; Mancuso 27' 2°T e Bareiro 39' 2°T (Fortaleza).
Amarelos: Luis Mandaca (2x) (Juventude); Matheus Pereira, Lucas Sasha e Kuscevic (Fortaleza).
Vermelho: Luis Mandaca (Juventude)
Público e renda: 6.581 pessoas / R$ 53.581