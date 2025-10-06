Série A 2025
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Lourenço (Richardson) e Mugni (Vina); Galeano, Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Santos
4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Caballero), Alexis Duarte, Adonis Frías e Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal), Zé Rafael e Rollheiser (Thaciano); Guilherme (Tiquinho) e Lautaro Díaz. Técnico:Juan Pablo Vojvoda
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 5/10/2025
Árbitro: Anderson Daronco/RS
Assistentes: Maria Mastella Moreira/RS e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ
VAR: Rafael Traci/SC
Gols: 8min/1ºT - Mugni (CEA); 20min/2ºT - Pedro Henrique (CEA); 48min/2ºT - Pedro Henrique (CEA);
Cartões amarelos: Lourenço (CEA), Rollheiser, Igor Vinicius (SAN)
Público e renda: 25.636 pessoas / R$ 425.775,00