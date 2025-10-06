Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer

Um dia após se destacar em campo na vitória do Bahia sobre o Flamengo em Salvador, o meio-campista Everton Ribeiro revelou que passou por cirurgia nesta segunda-feira (6) para tratar de um câncer de tireoide diagnosticado há quase um mês. Ex-jogador do Flamengo, o atleta de 36 anos, camisa 10 do Esquadrão de Aço, usou as redes sociais para falar do assunto com os fãs.

“Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", afirmou o jogador e capitão do time baiano.

A tireoide é uma glândula que tem o formato parecido com o de uma borboleta, localizada na parte superior e frontal do pescoço, abraçando a traqueia. Ela produz os hormônios T3 e T4 (triodotironina e tiroxina, respectivamente), que agem no corpo, desde a formação fetal até a velhice.